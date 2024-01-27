نابولي يستبعد التعاقد مع مورينيو

استبعد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي التعاقد مع جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق.

ورحل مورينيو منذ أيام عن روما في الوقت الذي يتولى والتر ماتزاري تدريب نابولي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال دي لورينتيس للصحفيين: "التعاقد مع مورينيو؟ غير صحيح كل ما يثار مجرد شائعات".

وترددت أنباء عديدة بعد إقالة المدرب البرتغالي من تدريب نادي روما في وقت سابق هذا الشهر، حول مستقبله وربطته تقارير باحتمال التدريب في السعودية أو قيادة نابولي.

ويحتل نابولي المركز التاسع في جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.

حامل لقب الموسم الماضي بدأ الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا لكنه رحل بعد تراجع النتائج.

وأسند دي لورينتيس المهمة للمدرب الإيطالي المخضرم والتر ماتزاري الذي خسر نهائي السوبر الإيطالي منذ أيام على يد إنتر ميلان.