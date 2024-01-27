تعليق من حسن شحاتة وحسام حسن على أزمة صلاح

مازالت أصداء رحيل محمد صلاح قائد منتخب مصر عن معسكر الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 والعودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج في ناديه ليفربول تلقي بظلالها على لاعبي ومدربي الفريق السابقين.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتحدث حسن شحاتة المدير الفني التاريخي والمتوج بثلاثة كؤوس متتالية لأمم إفريقيا من 2006 مرورا بـ2008 ثم 2010 قائلا: "المسؤولون هم من سمحوا لصلاح بالرحيل".

واستدرك في حديثه لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "لكنني كنت أفضل استمراره مع الفريق لأنه قائده ويستطيع لم شمل اللاعبين، لأن المرحلة المقبلة هام للغاية".

وأردف "لو كنت مدربا للمنتخب لم أكن أوافق على رحيله، لأنه قائد للمنتخب وسيعقد الاجتماعات بشكل مستمر مع اللاعبين بصفته قائدا لهم وأن يتحدث عما يفكر فيه فلا أحد فيما يفكر فيه حاليا".

فيما تحدث حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر والمدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر قائلا: "لو في البداية شعرت أنه يريد السفر فليسافر ولا يعود للمنتخب مجددا لأن الإصابة ليست قوية هو يحتاج علاج طبيعي متوفر في المنتخب".

وأكمل "إصابة الشد في العضلة الخلفية لا تحتاج للإمكانيات الكبيرة في ليفربول والأندية الكبيرة دائما ترسل مع اللاعبين الكبار أطباء وأخصائيين علاج طبيعي في تلك البطولات، وهم في ليفربول يعرفون لو صلاح يحتاج شيء ما كانوا سيرسلون إليه الأطباء".

وبسؤاله هل لو يدرب المنتخب فهل سيرغب في بقاء صلاح أجاب "صلاح بقيمته الكبيرة يجب أن يستمر مع المنتخب معنويا ونفسيا ويؤثر على المنتخبات الأخرى أنه في أي وقت يمكن أن يشارك لكن مع سفره لن يؤثر نفسيا على فريقه أو على الخصوم".

وأوضح "أنا كنت سأسأله سؤالا هل تستطيع العلاج هنا مع المنتخب؟ لو أجاب برغبته في السفر إلى ليفربول سأقول له استمر هناك ومعنا رجال في المنتخب".

وشدد حسام حسن "صلاح من أفضل الأشخاص الذين حققوا إنجازات لمصر في العالم لكن منتخب مصر خط أحمر على أي شخص ولو أنت مصاب ولا تستطيع اللعب فأنت لك دور كبير من الناحية الفنية والمعنوية".

وعن احتمالية عودة صلاح للمنتخب لو تأهل إلى النهائي ومشاركته في المباراة رد حسام حسن "حتى لو سنخسر النهائي كل اللاعبين من تعبوا ولا أريد الإدلاء بعناوين كبرى بل أقول الأصول شرف لأي شخص التواجد في بعثة منتخب مصر، لاعب مهم جدا واختار قراره والآن دور الجهاز الفني في تهيئة بقية اللاعبين".

وشدد حسام "نحن لا نهاجم صلاح هو أسطورة خارج مصر كلاعب محترف ولكن لو غير موفق يجب استبداله هذا طبيعي وقرار علاجه في ليفربول خاطئ".