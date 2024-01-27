في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مركز حراسة المرمى.. وهل هناك صفقة إضافية

بدأ الزمالك في إنهاء ملف حراسة المرمى لفريق كرة القدم بتواجد محمد عواد ومحمد صبحي.

وسبق أن صرّح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي أن النادي أصبح قريبا من التجديد للثنائي.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الزمالك بشأن مركز حراسة المرمى.

خلال الفترة الماضية عُقدت جلسات مع عواد ومحمد صبحي من أجل تجديد التعاقد.

ويرحب محمد صبحي بتجديد تعاقده خاصة بعد انتهاء الأزمة الأخيرة، ويرى الجهاز الفني أن صبحي مستقبل حراسة مرمى الزمالك والأفضل الإبقاء عليه.

كما رحّب عواد بالاستمرار مع الفريق ومواصلة مشواره بقميصه.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الأبيض جلسة مع صبحي عقب العودة من كأس أمم غفريقيا 2023 وعواد بعد العودة من الإمارات، لحسم كافة الأمور التعاقدية.

وبشأن التعاقد مع حارس جديد في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، فإن الأبيض سيصرف النظر عن ضم حارس جديد خاصة في ظل استمرار الثنائي مع وجود الشابين محمد علاء الدين وعبد الرحمن نفاد.

وكان الزمالك في الفترة الأخيرة قد وقع عقودا احترافية لعدد من اللاعبين الشباب من بينها حراس وتم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول على فترات.

صبحي خاض الموسم الجاري 5 مباريات دون أن يخرج بشباك نظيفة واستقبل 7 أهداف.

أما عواد شارك في 10 مباريات واستقبل 6 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

ويحتل الزمالك المركز 12 في جدول ترتيب الدوري من 8 مباريات.