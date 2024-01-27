NBA - دونتشيتش يسجل 73 نقطة ويعادل رابع أفضل رقم في التاريخ

السبت، 27 يناير 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

لوكا دونتشيتش

عادل السلوفيني لوكا دونتشيتش رابع أفضل رقم لتسجيل النقاط في مباراة واحدة في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA عندما.

ودك لوكا دونتشيتش سلة أتلانتا هوكس بـ73 نقطة وقاد فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز 148-143.

وقدّم دونتشيتش أداء خارقاً تضمن تسجيل 41 نقطة قياسية لفريقه في الشوط الأوّل، ثم تابع تعملقه في الثاني في ظل سيطرة دالاس على ضيفه.

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أضاف دونتشيتش 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، منهيا ًالمباراة بـ25 محاولة ناجحة من أصل 33 و8 ثلاثيات من أصل 13 و15 رمية حرة من أصل 16.

وأفسد الأداء التاريخي لدونتشيتش عودة الموزع تراي يونغ من الإصابة، رغم انه كان أفضل مسجلي هوكس مع 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة، وذلك بعد غيابه عن مبارتين بسبب بروتوكول الارتجاج الدماغي.

وبهذا الرقم المذهل، بات دونتشيتش وراء ويلت تشامبرلاين (100 نقطة عام 1962) وكوبي براينت (81 في 2006). سجّل تشامبرلاين أيضاً 78 نقطة، ومرتين 73، وهو رقم أدركه ديفيد تومسون والآن دونتشيتش.

الدوري الأمريكي لكرة السلة لوكا دونتشيتش
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