رغم تمديد تعاقده.. رئيس نابولي: أوسيمين سيغادر بنهاية الموسم

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي عن رحيل هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين بنهاية الموسم الجاري رغم تمديد تعاقده.

ومدد أوسيمين الذي يتواجد مع منتخب نيجيريا حايلا في امم إفريقيا، عقده الشهر الماضي حتى يونيو 2026.

وقال دي لورينتيس للصحفيين: "كنا نعرف وجهة أوسيمن المقبلة منذ الصيف".

وأضاف "كنا نعلم جيدا أنه سيذهب في الموسم المقبل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو فريق إنجليزي".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اتمديد عقد أوسيمين تضمن شرطا جزائيا يتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

وكان أوسيمين، الذي انتقل إلى نابولي في 2020 في صفقة قياسية للنادي قدرها 70 مليون يورو، لاعبا محوريا الموسم الماضي حين فاز النادي بلقب الدوري لأول مرة منذ 33 عاما.

وأنهى أوسيمين الموسم هدافا للدوري الإيطالي برصيد 26 هدفا.