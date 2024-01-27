بسبب خطأ.. قرار بإعادة مباراة في الدوري البلجيكي بعد أكثر شهر من نهايتها

السبت، 27 يناير 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

جينك - أندرلخت

قرر المجلس التأديبي في بلجيكا إعادة مباراة أندرلخت وجينك في الدوري البلجيكي بسبب خطأ في تنفيذ قانون اللعبة.

المباراة أقيمت في 23 ديسمبر الماضي وانتهت بفوز أندرلخت بنتيجة 2-1، وهو ما يزيد عن شهر كامل.

اللقاء شهد إهدار براين هيينين لاعب جينك لركلة جزاء في الدقيقة 23.

أخبار متعلقة:
مران منتخب مصر - تدريبات تأهيلية لـ إمام عاشور خبر في الجول - حكم جنوب إفريقي يدير مواجهة مصر ضد الكونغو الديموقراطية كأس الاتحاد - مانشستر سيتي يفك العقدة بعد 102 تسديدة ويتأهل من ملعب توتنام حسام حسن مديرا فنيا لـ مودرن فيوتشر

بعد اللقاء قدم الفريق احتجاجا وطالب بإعادة المباراة لخطأ في تطبيق تقنية الفيديو.

السبب؟ عند تنفيذ ركلة الجزاء دخل أكثر من لاعب لأندرلخت منطقة الجزاء قبل تصويب الركلة التي ضاعت.

وعقب العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم عدم إعادتها مجددا بشكل مخالف للوائح.

وفي تصريحات لموقع " gva" البلجيكي قال والتر دامين محامي أندرلخت: "نحن مندهشون ومتفاجئون بالقرار، في الواقع، يقول المجلس التأديبي أنه من الآن فصاعدا يجب على جميع الحكام أن يأخذوا الوقت الذي يريدونه لاتخاذ القرار".

وأكمل "الأفضل من ذلك، أنهم أوقفوا المباراة لمدة نصف ساعة للتأكد من أنهم اتخذوا القرار الصحيح. السرعة ليست مهمة، ولكن المهم أن تكون جميع القرارات صحيحة. من الآن فصاعدا، فهل مع كل تطبيق خاطئ للقانون ستتم إعادة كل مباراة؟".

وأتم "نحن نجري مشاورات كاملة بشأن الخطوات الإضافية وسنستأنف على أي حال".

ويحتل أندرلخت المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يحتل جينك المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد مرور 21 جولة من الدوري البلجيكي.

جينك أندرلخت الدوري البلجيكي
نرشح لكم
جوارديولا عن رحيل كلوب: مندهش وسأنام بشكل أفضل قليلا في ليلة مباراة ليفربول كأس الاتحاد - مانشستر سيتي يفك العقدة بعد 102 تسديدة ويتأهل من ملعب توتنام انتهت كأس الاتحاد - توتنام (0) (1) مانشستر سيتي.. بيب فك العقدة تشكيل كأس الاتحاد - فيرنر أساسي مع توتنام وألفاريز يقود سيتي.. وعودة ماديسون على الدكة كأس ملك إسبانيا - مواجهات قوية في المربع الذهبي.. ودربي محتمل في النهائي مؤتمر تين هاج: رحيل كلوب ليس جيدا للدوري الإنجليزي.. ولن نستطيع التعاقد مع مهاجم مؤتمر أنشيلوتي: هذه حقيقة عودة بنزيمة.. والجميع يعلم ما يحدث في ليجا أخر 20 عاما كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بعد الإخفاق.. تونس تعلن إقالة الجهاز الفني بقيادة جلال القادري ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سونج - عن الحل لمواجهة التسريب الدفاعي بعد تلقي 6 أهداف في المجموعات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا عن رحيل كلوب: مندهش وسأنام بشكل أفضل قليلا في ليلة مباراة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب نيجيريا - بيسيرو يرد على اتهامات إساءة استغلال أوسيمين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بسبب خطأ.. قرار بإعادة مباراة في الدوري البلجيكي بعد أكثر شهر من نهايتها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الاتحاد - مانشستر سيتي يفك العقدة بعد 102 تسديدة ويتأهل من ملعب توتنام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران منتخب مصر - تدريبات تأهيلية لـ إمام عاشور 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - حكم جنوب إفريقي يدير مواجهة مصر ضد الكونغو الديموقراطية 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة