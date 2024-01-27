بسبب خطأ.. قرار بإعادة مباراة في الدوري البلجيكي بعد أكثر شهر من نهايتها

قرر المجلس التأديبي في بلجيكا إعادة مباراة أندرلخت وجينك في الدوري البلجيكي بسبب خطأ في تنفيذ قانون اللعبة.

المباراة أقيمت في 23 ديسمبر الماضي وانتهت بفوز أندرلخت بنتيجة 2-1، وهو ما يزيد عن شهر كامل.

اللقاء شهد إهدار براين هيينين لاعب جينك لركلة جزاء في الدقيقة 23.

بعد اللقاء قدم الفريق احتجاجا وطالب بإعادة المباراة لخطأ في تطبيق تقنية الفيديو.

السبب؟ عند تنفيذ ركلة الجزاء دخل أكثر من لاعب لأندرلخت منطقة الجزاء قبل تصويب الركلة التي ضاعت.

وعقب العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم عدم إعادتها مجددا بشكل مخالف للوائح.

وفي تصريحات لموقع " gva" البلجيكي قال والتر دامين محامي أندرلخت: "نحن مندهشون ومتفاجئون بالقرار، في الواقع، يقول المجلس التأديبي أنه من الآن فصاعدا يجب على جميع الحكام أن يأخذوا الوقت الذي يريدونه لاتخاذ القرار".

وأكمل "الأفضل من ذلك، أنهم أوقفوا المباراة لمدة نصف ساعة للتأكد من أنهم اتخذوا القرار الصحيح. السرعة ليست مهمة، ولكن المهم أن تكون جميع القرارات صحيحة. من الآن فصاعدا، فهل مع كل تطبيق خاطئ للقانون ستتم إعادة كل مباراة؟".

وأتم "نحن نجري مشاورات كاملة بشأن الخطوات الإضافية وسنستأنف على أي حال".

ويحتل أندرلخت المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يحتل جينك المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد مرور 21 جولة من الدوري البلجيكي.