مران منتخب مصر - تدريبات تأهيلية لـ إمام عاشور

السبت، 27 يناير 2024 - 00:06

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر

أدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية في مران الجمعة لمنتخب مصر، طبقا للبروتوكول العلاجي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديموقراطية في دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023.

واصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار.

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وغاب عن المران الجماعي إمام عاشور، بالإضافة لكل من محمد صلاح ومحمد الشناوي بسبب الإصابة.

ويستعرض لكم FilGoal.com تفاصيل مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

يقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل.

ويستضيف ملعب لوران بوكو مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس AFCON 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي نظيره المصري بتعيين الجنوب إفريقي توم أبونجيل حكما لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية.

وينتقل الفراعنة إلى مدينة سان بيدرو بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار.

وتعادل الفراعنة في المباريات الثلاثة أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

وشهدت المباريات الثلاثة نتيجة واحدة وهي 2-2.

أمم إفريقيا مران منتخب مصر إمام عاشور
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