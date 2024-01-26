خبر في الجول - حكم جنوب إفريقي يدير مواجهة مصر ضد الكونغو الديموقراطية

أبلغ الاتحاد الإفريقي نظيره المصري بتعيين الجنوب إفريقي توم أبونجيل حكما لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديموقراطية في دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023,

وسيتواجد الغاني دانيال لاريا حكما لتقنية الفيديو.

الحكم البالغ 32 عاما أدار مباراتين في أمم إفريقيا وكلاهما انتهى بالتعادل، الأولى بين نيجيريا وغينيا الاستوائية، والثانية بين الجزائر وبوركينا فاسو.

كما أدار الموسم الجاري مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية والتي انتهت بفوز الأبيض 4-0.

إجمالا أدار الموسم الجاري 15 مباراة أشهر خلالها 81 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار مباراة لمنتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما وانتهت بفوز مصر 1-0 على غينيا.

video:1

ويستعرض لكم FilGoal.com تفاصيل مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

يقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل.

ويستضيف ملعب لوران بوكو مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

إذ ينتقل الفراعنة إلى مدينة سان بيدرو بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار.

وتعادل الفراعنة في المباريات الثلاثة أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

وشهدت المباريات الثلاثة نتيجة واحدة وهي 2-2.