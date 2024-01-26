حسام حسن مديرا فنيا لـ مودرن فيوتشر

أعلن نادي مودرن فيوتشر تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وجاء ذلك بعد جلسة عقدها مع وليد دعبس رئيس النادي.

ويشغل إبراهيم حسن منصب مدير الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للعميد:

حسام حسن - المدير الفني

ابراهيم حسن - مدير الكرة

طارق سليمان - مدرب عام

شريف خليل - مدرب مساعد

سعفان الصغير - مدرب للحراس

وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين

محمد عنان - طبيب الفريق

وستكون تلك التجربة الأولى للعميد الموسم الجاري، إذ درب المصري في آخر تجربة له الموسم الماضي.

وستكون أول مباراة لمودرن فيوتشر تحت قيادة حسام حسن يوم 15 فبراير المقبل ضد بلدية المحلة.

وسيخوض العميد أول مران له غدا السبت في الثامنة مساءً وسيتم فتح باب المران للصحفيين لإجراء الأحاديث الصحفية مع حسام وإبراهيم حسن.

وسبق أن أعلن علاء ميهوب مدير الكرة في نادي مودرن فيوتشر تعاقد ناديه مع حسام حسن لتدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وقال علاء ميهوب لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة: "الأجواء في فيوتشر تساعد أي شخص على النجاح خاصة مع أشخاص يريدون النجاح وهذا معروف عن حسام وإبراهيم".

وأردف "أعتقد أن النجاح سيحدث".

وعن انتقاله من منصب مدير الكرة إلى مدير رياضي قال: "سأجتمع مع حسام وإبراهيم وهيثم عرابي لتحديد اختصاصات كل منا".

وأكمل "سأكون همزة الوصل بين الجهاز الفني والإدارة، نريد تفريغ حسام حسن للملعب فقط وإبراهيم للجزء الإداري".

وأتم "علاقتي مع التوأم جيدة وحسام وإبراهيم بمثابة أشقائي".

ومنذ رحيله عن تدريب المصري في شهر مايو الماضي لم يخض حسام حسن أي تجربة تدريبية.

وخلال مسيرته أشرف حسام حسن على تدريب كل من المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ومنتخب الأردن والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة.