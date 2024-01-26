بديل هندرسون.. الاتفاق يتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق

أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع الإسباني ألفارو ميدران لاعب ريال مدريد السابق قادما من التعاون.

وتعاقد الاتفاق مع ميدران بعد أيام من رحيل جوردان هندرسون لصفوف أياكس أمستردام الهولندي.

وكشف الاتفاق عن توقيع ميدران لثلاثة مواسم ونصف بعد شراء المدة المتبقية في عقده مع نادي التعاون.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد ميدران مع التعاون بنهاية الموسم الجاري.

ألفارو ميدران المولود في 1994 سبق له ارتداء قميص ريال مدريد و ساهم معه بتحقيق كأس العالم للأندية في عام 2015.

كما لعب بعدة أندية إسبانية مثل فالنسيا وخيتافي وديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو، قبل انتقاله إلى شيكاغو فاير الأمريكي وصولا إلى انتقاله لصفوف التعاون في موسم 2021-2022.

ولعب ميدران مع التعاون 66 مباراة وسجل 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة مع الفريق.

ويخوض الاتفاق معسكرا حاليا تحت قيادة ستيفن جيرارد في الإمارات تحضيرا لبقية منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/2024.