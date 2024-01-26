مصيلحي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض بشكتاش لضم مابولولو

الجمعة، 26 يناير 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

احتفال كريستوفر مابولولو بهدف أنجولا ضد بوركينا فاسو

أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حقيقة وجود عرض من بشكتاش التركي لضم كريستوفاو مابولولو مهاجم أنجولا.

وتألق الهداف الدولي في أمم إفريقيا 2023 وسجل هدفين قاد بها منتخب بلاده لتصدر المجموعة الرابعة والتأهل لدور الـ 16.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "بشكتاش تحدث معنا بشكل ودي بشأن مابولولو".

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وأكمل "هناك أندية أوروبية وخليجية فتحوا خطوط اتصال مع اللاعب".

وأتم مشددا "لكن لم يصلنا أي عروض رسمية".

وسجل مابولولو هدفا في التعادل مع الجزائر من علامة الجزاء ثم آخر ضد بوركينا فاسو برأسية.

ويستهل منتخب أنجولا مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا عندما يواجه ناميبيا غدا السبت.

وسبق أن صرّح محمد مصيلحي رئيس النادي في وقت سابق عن سعر بيع مابولولو بعد هدفه في الجزائر قائلا لـFilGoal.com: "أقل رقم لبيع مابولولو بعد تألقه في أمم إفريقيا هو 5 ملايين دولار".

وأضاف "إذا جاء هذا الرقم لشراء مابولولو سيتم بيعه فورا".

وأشار "آخر عرض وصل لـ مابولولو وصل إلى 2.5 مليون دولار".

وأكمل "إذا كان هناك بعض الأندية السعودية في منتصف جدول الترتيب ترغب في التعاقد مع مابولولو، الآن بالتأكيد سيكون هناك أندية أكبر ترغب في ضمه، وهذا الأمر سيزيد من سعره".

وأوضح "نائب رئيس بشكتاش التركي تواصل معي وسألني عن مابولولو وأخبرني أن أحمد حسن تألق مع الفريق قبل ذلك واتصل به ليسأله عن مابولولو واستفسر عن عمره أيضا ونقل لي رغبة ناديه في التعاقد مع اللاعب".

وأتم تصريحاته "أتمنى استمرار تألق مابولولو مع منتخب أنجولا في كأس أمم إفريقيا وتسجيل المزيد من الأهداف".

وحصل مابولولو على لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي 2022-2023، وفي الموسم الحالي سجل مع الاتحاد السكندري 6 أهداف يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارف هدف واحد عن مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد.

كريستوفاو مابولولو الاتحاد بشكتاش
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