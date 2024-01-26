مدافع سيراميكا كليوباترا معارا لبلدية المحلة حتى نهاية الموسم

الجمعة، 26 يناير 2024 - 23:20

كتب : رضا السنباطي

علاء يحيى - بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة استعارة علاء يحيى الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الجاري.

ويواصل بلدية المحلة تدعيماته خلال فترة الانتقالات الشتوية تحضيرا لاستئناف مسابقة الدوري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إتمام بلدية المحلة الاتفاق بشأن الحصول على خدمات علاء يحيى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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علاء يحيى صاحب الـ24 عاما لم يشارك مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي في أي مباراة.

ناشئ الزمالك السابق انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2023 قادما من لافيينا.

وعلم FilGoal.com أيضا في وقت سابق أن بلدية المحلة اتفق على ضم إسلام المزين مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لتدريبات بلدية المحلة في الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.

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