خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الزمالك وطنطا لضم محمد عاطف
الجمعة، 26 يناير 2024 - 22:37
كتب : FilGoal
توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع طنطا بشأن التعاقد مع لاعبه محمد عاطف.
وحسبما علم FilGoal.com:فإن نادي الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع طنطا لضم محمد عاطف مقابل 4 ملايين جنيه في انتظار إتمام المفاوضات بشكل رسمي.
ويجيد اللاعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.
ويخوض عاطف الموسم الثاني له مع طنطا، قادما من نادي بلطيم المشارك في المركز الثالث.
وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.
وأعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.
ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.