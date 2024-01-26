خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الزمالك وطنطا لضم محمد عاطف

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع طنطا بشأن التعاقد مع لاعبه محمد عاطف.

وحسبما علم FilGoal.com:فإن نادي الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع طنطا لضم محمد عاطف مقابل 4 ملايين جنيه في انتظار إتمام المفاوضات بشكل رسمي.

ويجيد اللاعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.

ويخوض عاطف الموسم الثاني له مع طنطا، قادما من نادي بلطيم المشارك في المركز الثالث.

من هو محمد عاطف جوهرة طنطا

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

وأعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.