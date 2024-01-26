مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: زد يستهدف التعاقد مع سمانة

الجمعة، 26 يناير 2024 - 22:11

كتب : عمرو نبيل

هدف عبد الرحمن جمال لـ بلدية المحلة ضد المقاولون العرب

يستهدف نادي زد التعاقد مع عبد الرحمن جمال "سمانة" لاعب نادي بلدية المحلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : "نادي زد يرغب في التعاقد مع سمانة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف "نادي زد فتح باب المفاوضات مع بلدية المحلة بشأن ضم اللاعب في انتظار إتمام المفاوضات بين الطرفين".

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ولعب سمانة مع بلدية المحلة خلال الموسم الحالي في 8 مباريات وسجل هدفين.

وقاد سمانة بلدية المحلة للعودة إلى الدوري الممتاز بداية الموسم الحالي بعد 20 عاما من الغياب.

سمانة انضم لصفوف بلدية المحلة في يناير الماضي قادما من نادي بلقاس.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

بلدية المحلة نادي زد عبد الرحمن جمال
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