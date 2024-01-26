مودرن فيوتشر يعلن رحيل ريكاردو فورموسينيو

أعلن نادي مودرن فيوتشر رحيل مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو من منصب المدير الفني.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن النادي أقال المدرب عقب توديع كأس الرابطة من دور المجموعات.

وجاء رحيل البرتغالي عن تدريب الفريق بالتراضي وذلك بعد حصوله على كافة مستحقاته.

وتولى فوروموسينيو مهمة مودرن فيوتشر منذ بداية الموسم الجاري خلفا لعلي ماهر الذي قاد الفريق خلال الموسمين الماضيين.

وخسر مودرن فيوتشر الموسم الجاري نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والذي أقيم في الإمارات بنتيجة 4-2 من الأهلي.

ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من 8 جولات خاضها في الدوري المصري حتى الان، وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.

وينافس الفريق على بطاقة التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية في المجموعة الأولى.

البرتغالي البالغ 67 عاما قاد الفريق في 19 مباراة فاز في 9 وخسر 7 وتعادل في 3.

وانتهت مسيرة البرتغالي رغم الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيا لتأهل الفريق للدور المقبل من كأس الرابطة.

وخلال آخر 8 مباريات حقق الفوز في مباراة ولم فيفز في 7 بواقع 4 تعادلات و3 هزائم.

وأعلن علاء ميهوب مدير الكرة في نادي مودرن فيوتشر تعاقد ناديه مع حسام حسن لتدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وقال علاء ميهوب لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة: "الأجواء في فيوتشر تساعد أي شخص على النجاح خاصة مع أشخاص يريدون النجاح وهذا معروف عن حسام وإبراهيم".

وأردف "أعتقد أن النجاح سيحدث".

وعن انتقاله من منصب مدير الكرة إلى مدير رياضي قال: "سأجتمع مع حسام وإبراهيم وهيثم عرابي لتحديد اختصاصات كل منا".

وأكمل "سأكون همزة الوصل بين الجهاز الفني والإدارة، نريد تفريغ حسام حسن للملعب فقط وإبراهيم للجزء الإداري".

وأتم "علاقتي مع التوأم جيدة وحسام وإبراهيم بمثابة أشقائي".

ومنذ رحيله عن تدريب المصري في شهر مايو الماضي لم يخض حسام حسن أي تجربة تدريبية.

وخلال مسيرته أشرف حسام حسن على تدريب كل من المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ومنتخب الأردن والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة.