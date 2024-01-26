أمم إفريقيا - مرموش يجاور فيتوريا في مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء الكونغو الديموقراطية

يحضر عمر مرموش مؤتمر منتخب مصر مع روي فيتوريا المدير الفني قبل لقاء الكونغو الديموقراطية.

ويستعد منتخب مصر للقاء الكونغو الديموقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويبدأ مؤتمر منتخب مصر غدا السبت في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة في مدينة سان بيدرو الإيفوارية.

وسبق أن تواجد في مؤتمر مصر خلال البطولة كل من مصطفى محمد ومحمد الشناوي ومحمد صلاح.

ويستعرض لكم FilGoal.com تفاصيل مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

يقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل.

ويستضيف ملعب لوران بوكو مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

إذ ينتقل الفراعنة إلى مدينة سان بيدرو بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار.

وتعادل الفراعنة في المباريات الثلاثة أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

وشهدت المباريات الثلاثة نتيجة واحدة وهي 2-2.