عامر حسين يكشف عبر في الجول مواعيد ربع ونصف نهائي كأس الرابطة المصرية
الجمعة، 26 يناير 2024 - 21:20
كتب : بسام أبوبكر
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موعد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.
واكتمل أضلاع ربع النهائي للبطولة التي تقام للمرة الثالثة.
وقال عامر حسين عبر FilGoal.com: "ستقام مباريات ربع النهائي يومي 31 يناير و1 فبراير المقبل".
وأضاف "وستقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير".
وأتم "المباريات ستقام خلال فترات توقف كأس أمم إفريقيا، ولم نحدد موعد النهائي بعد".
وإليكم مباريات ربع النهائي
الاتحاد × إنبي
سيراميكا كليوباترا × سموحة
طلائع الجيش × الجونة
المصري × بيراميدز
وتوج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى، فيما حصد سيراميكا كليوباترا لقب الموسم الماضي.
ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال للموسم المقبل 2024-25.
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