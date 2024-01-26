عامر حسين يكشف عبر في الجول مواعيد ربع ونصف نهائي كأس الرابطة المصرية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موعد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

واكتمل أضلاع ربع النهائي للبطولة التي تقام للمرة الثالثة.

وقال عامر حسين عبر FilGoal.com: "ستقام مباريات ربع النهائي يومي 31 يناير و1 فبراير المقبل".

وأضاف "وستقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير".

وأتم "المباريات ستقام خلال فترات توقف كأس أمم إفريقيا، ولم نحدد موعد النهائي بعد".

وإليكم مباريات ربع النهائي

الاتحاد × إنبي

سيراميكا كليوباترا × سموحة

طلائع الجيش × الجونة

المصري × بيراميدز

وتوج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى، فيما حصد سيراميكا كليوباترا لقب الموسم الماضي.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال للموسم المقبل 2024-25.