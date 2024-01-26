كأس الرابطة - مروان حمدي يسجل في ظهوره الأول.. وطلائع الجيش يرافق بيراميدز لربع النهائي

الجمعة، 26 يناير 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

مروان - حمدي - بيراميدز

سجل مروان حمدي في ظهوره الأول بقميص بيراميدز في مواجهة زد.

وفاز بيراميدز على زد بنتيجة 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لكأس الرابطة.

وأحرز فخري لاكاي ومحمد رضا بوبو ومروان حمدي أهداف بيراميدز.

فيما قلص شادي حسين النتيجة وسجل هدف زد الوحيد.

مروان حمدي تسبب في ركلة جزاء بعد دخوله بخمس دقائق بدلا من صامويل أوجو، نجح لاكاي في تسجيل الهدف الأول منها.

وسجل محمد رضا بوبو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

ومن تمريرة عرضية لأحمد فتحي نجح مروان حمدي القادم من المصري في تسجيل الهدف الثالث بعد تحويلها في المرمى.

وقلص شادي حسين النتيجة وسجل هدف زد الوحيد في شباك بيراميدز لكنه لم يكن كافيا.

لا يتوفر وصف.

في المقابل سجل يسري وحيد هدفا ثمينا من ضربة رأسية قاد به طلائع الجيش للفوز على فاركو.

بيراميدز تحصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية وتأهل لمواجهة المصري متصدر المجموعة الرابعة.

فيما سيلعب طلائع الجيش متصدر المجموعة الثانية أمام الجونة وصيف المجموعة الرابعة في ربع النهائي.

كأس الرابطة مروان حمدي بيراميدز زد
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