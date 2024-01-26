كرة يد - غينيا تخطف البطاقة الإفريقية الأخيرة وتتأهل لكأس العالم لأول مرة بتاريخها

الجمعة، 26 يناير 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

غينيا - كرة يد

تأهلت غينيا لأول مرة في تاريخها إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد 2025.

وتقام نسخة كأس العالم لكرة اليد المقبلة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وانتصرت غينيا على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 29-26 في مباراة تحديد المركز الخامس.

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ويتأهل من قارة إفريقيا أول 5 منتخبات في ترتيب بطولة أمم إفريقيا 2024 والمقامة حاليا في مصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم غينيا بنتيجة 17-11، وفي الثاني ورغم تقليص الفارق من الكونغو بنتيجة 15-12 إلا أن غينيا حققت الفوز.

وبذلك يمثل إفريقيا في النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة اليد كل من: مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا.

وسيقام النهائي غدا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بين مصر والجزائر في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

ويتأهل البطل مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، بينما ينافس الوصيف على بطاقة الملحق العالمي.

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