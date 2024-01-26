خبر في الجول - عرض ليبي لـ المصري من أجل ضم الجلاسي

تلقى نادي المصري عرضا من أجل ضم التونسي إلياس الجلاسي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي أهلي بني غازي الليبي تقدم بعرض مادي كبير لضم لاعب وسط المصري.

ومن المنتظر إتمام التعاقد حال وصول الفريقين لاتفاق نهائي.

ولا يعد ذلك أول اهتمام ليبي من أجل ضم التونسي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق خلال شهر نوفمبر 2023 من مصدر مٌطلع داخل النادي المصري، فإن نادي السويحلي الليبي طلب ضم إلياس الجلاسي من المصري مقابل 700 ألف دولار.

النادي المصري لم يرفض بيع اللاعب التونسي، ولكنه اشترط رفع العرض المقدم إلى مليون دولار من أجل البيع، آنذاك.

إلياس الجلاسي انضم للنادي المصري عام 2021 قادما من الاتحاد المنستيري التونسي، ليستمر مع النسور الخضراء حاليا للموسم الثالث على التوالي.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، صنع فيهم هدفا واحدا

ويعد الجلاسي من العناصر الأساسية في صفوف المصري منذ قدومه، إذ شارك في 82 مباراة رفقة المصري على مدار موسمين وبداية الموسم الجاري. سجل فيهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين بمختلف البطولات.

ويحتل المصري حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري.