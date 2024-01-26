"لن ننساك".. لاعبو فاركو يودعون الراحل حسن عباس حلمي رئيس النادي
الجمعة، 26 يناير 2024 - 20:24
كتب : أحمد الخولي
ارتدى لاعبو فاركو قمصانا تحمل صورة حسن عباس حلمي مؤسس شركات فاركو للأدوية الذي وافته المنية منذ أيام.
ويلتقي فاركو مع طلائع الجيش على استاد حرس الحدود في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.
وتم تخصيص لافته كبيرة لرئيس النادي قبل بداية اللقاء، كما التقط اللاعبون صورة مع لافتة أخرى تحمل صورته.
ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح رئيس النادي الراحل.
وتوفي حسن عباس حلمي يوم الأحد الماضي 21 يناير.
وتتقدم أسرة FilGoal.com بالعزاء لأسرة الفقيد وتتمنى لهم الصبر والسلوان، وللفقيد له الرحمة والمغفرة.
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