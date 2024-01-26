عمر جابر: لسنا راضين عن مستوانا.. ونعد الجماهير بإسعادهم هذا الموسم

الجمعة، 26 يناير 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - عمر جابر

أوضح عمر جابر لاعب الزمالك سبب تراجع الأداء ضد الرجاء المغربي في الشوط الثاني خلال كأس تحدي دبي.

وانتصر الزمالك على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في بطولة كأس تحدي دبي.

وقال جابر عبر قناة دبي الرياضية: "قدمنا مباراة كبيرة تكتيكيا، في الشوط الثاني شعرنا بالإرهاق ولدينا لاعبين كُثر عادوا من الإصابات ونواجه فريقا محترما".

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وأكمل "لسنا راضين عن مستوانا وليس هذا مركزنا المطلوب في الدوري".

وأتم "الجمهور خلفنا في كل مكان، نجهز أنفسنا في الفترة الحالية ونعدهم بإسعادهم الموسم الجاري".

وتقدم الزمالك بثنائية وعاد بطل المغرب في اللقاء بفضل هدفين من ركلتي جزاء.

ويشارك في البطولة: الزمالك وأهلي جدة والوحدة الإماراتي ووهان ثري الصيني.

وتقام البطولة في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري وتقام بنظام خروج المغلوب.

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء أهلي جدة السعودي ووهان ثري تاون الصيني من أجل مواجهته في النهائي.

عمر جابر الزمالك كأس تحدي دبي
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