معتمد جمال: الاستمرار كمدير فني؟ أنا زملكاوي

أوضح معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك أن هناك مكاسب أخرى يحققها الفريق خلال مبارياته الودية الحالية دون النظر للنتائج.

وانتصر الزمالك على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في بطولة كأس تحدي دبي.

وقال معتمد جمال عبر قناة دبي الرياضية: "لدينا لاعبين شباب ومصابين نريد إدخالهم في الأجواء، وهناك وقت لا تنظر فيه للأداء والنتيجة لكن تستهدف أشياءً أخرى".

وأكمل "قدوم اللاعبين للاحتفال معي؟ وسائل التواصل الاجتماعي بها أقاويل كثيرة، وكلهم أولادي وشعروا بأنني مضغوط ويحاولون تقديم أفضل شيء من أجلي، والكل يقاتل للزمالك".

وأتم "مستمر كمدير فني مع الزمالك؟ أنا زملكاوي وهذه الخلاصة".

ويتواصل بحث مجلس إدارة الزمالك عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد معتمد جمال الزمالك خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وساهم جمال في قيادة الأبيض للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية قبل جولتين على نهاية المجموعات.