معتمد جمال: الاستمرار كمدير فني؟ أنا زملكاوي

الجمعة، 26 يناير 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - معتمد جمال

أوضح معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك أن هناك مكاسب أخرى يحققها الفريق خلال مبارياته الودية الحالية دون النظر للنتائج.

وانتصر الزمالك على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في بطولة كأس تحدي دبي.

وقال معتمد جمال عبر قناة دبي الرياضية: "لدينا لاعبين شباب ومصابين نريد إدخالهم في الأجواء، وهناك وقت لا تنظر فيه للأداء والنتيجة لكن تستهدف أشياءً أخرى".

أخبار متعلقة:
معسكر الزمالك - جلسة بين معتمد جمال واللاعبين قبل مواجهة أم صلال معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين معتمد جمال: تجربة الشباب الكويتي مفيدة فنيا.. ونسعى لتجهيز اللاعبين بدنيا خبر في الجول – قرار من معتمد جمال قبل سفر بعثة الزمالك إلى معسكر الإمارات

وأكمل "قدوم اللاعبين للاحتفال معي؟ وسائل التواصل الاجتماعي بها أقاويل كثيرة، وكلهم أولادي وشعروا بأنني مضغوط ويحاولون تقديم أفضل شيء من أجلي، والكل يقاتل للزمالك".

وأتم "مستمر كمدير فني مع الزمالك؟ أنا زملكاوي وهذه الخلاصة".

ويتواصل بحث مجلس إدارة الزمالك عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد معتمد جمال الزمالك خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وساهم جمال في قيادة الأبيض للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية قبل جولتين على نهاية المجموعات.

الزمالك معتمد جمال كأس تحدي دبي
نرشح لكم
عواد: سنبني على مباراة الرجاء.. وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات عمر جابر: لسنا راضين عن مستوانا.. ونعد الجماهير بإسعادهم هذا الموسم مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (2)-(0) زد.. طلائع الجيش (1)-(0) فاركو.. جووول يسري وحيد كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي كأس الرابطة - المصري يضمن الصدارة والجونة يتأهل رغم الخسارة الأهلي يتعادل مع حتا الإماراتي وديا بعد تأخر ساعة.. منتخب مصر يصل سان بيدرو لملاقاة الكونغو الديمقراطية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كاف يقبل استئناف المغرب.. وإلغاء عقوبة الركراكي 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
عواد: سنبني على مباراة الرجاء.. وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات 57 دقيقة | الكرة المصرية
عمر جابر: لسنا راضين عن مستوانا.. ونعد الجماهير بإسعادهم هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
معتمد جمال: الاستمرار كمدير فني؟ أنا زملكاوي ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (2)-(0) زد.. طلائع الجيش (1)-(0) فاركو.. جووول يسري وحيد ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل ساعة | الكرة المصرية
كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - المصري يضمن الصدارة والجونة يتأهل رغم الخسارة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة