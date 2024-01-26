انتهت في كأس الرابطة - بيراميدز (3)-(1) زد.. طلائع الجيش (1)-(0) فاركو

الجمعة، 26 يناير 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

يلعب بيراميدز أمام زد ضمن ختام دور المجموعات من مسابقة كأس الرابطة.

كما يلعب طلائع الجيش أمام فاركو ضمن ختام مباريات المجموعة ذاتها (الرابعة).

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية.

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لمتابعة مباراة بيراميدز أمام زد دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق69 شادي حسين يسجل هدف زد الأول ويقلص الفارق

ق62 جووول: عرضية متقنة من أحمد فتحي يقابلها مروان حمدي ويسدد في المرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 محمد ضا بوبو يسجل الهدف الثاني لبيراميدز بتسديدة صاروخية

ق33 فخري لاكاي يسجل الهدف الأول لبيراميدز من ركلة جزاء

ق32 مروان حمدي يتسبب في ركلة جزاء لفريقه بعد 5 دقائق من نزوله

ق27 خروج صامويل أوجو ومشاركة مروان حمدي لأول مرة مع بيراميدز

ق6 حكم المباراة يلغي الهدف بعد وجود حالة تسلل على زيكو

ق5 جووول الهدف الأول لنادي زد عن طريق مصطفى زيكو

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لمتابعة مباراة فاركو أمام طلائع الجيش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق50 يسري وحيد يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش من ضربة رأسية

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 محاولة خطيرة من عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش تمر أعلى المرمى

ق5 ضغط هجومي متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة

فاركو بيراميدز كأس الرابطة
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