كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل

سجل إبراهيم حسن هدفا في الوقت القاتل ليمنح البنك الأهلي نقاط مواجهة المقاولون العرب.

وفاز البنك الأهلي على المقاولون العرب بهدف دون رد ضمن ختام دور المجموعات من كأس الرابطة.

وأحرز إبراهيم حسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط متساويا مع الجونة، لكن الأخير تأهل في المركز الثاني بعد تفوقه بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطة وحيدة بعد خسارة مباراتين والتعادل في مواجهة وحيدة.

المصري تأهل لربع نهائي كأس الرابطة وسيواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية التي تضم بيراميدز وطلائع الجيش وفاركو وزد.

كما ضمن الجونة تأهله لربع النهائي رغم خسارته بعدما تفوق على البنك الأهلي بفارق الأهداف، ليواجه متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد ختام دور المجموعات كالتالي:

المصري 7 نقاط

الجونة 4 نقاط

البنك الأهلي 4 نقاط

المقاولون العرب نقطة.

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