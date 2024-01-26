كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي
الجمعة، 26 يناير 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس تحدي دبي بالفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وتقدم الزمالك بثنائية وعاد بطل المغرب في اللقاء بفضل هدفين من ركلتي جزاء.
ويشارك في البطولة: الزمالك وأهلي جدة والوحدة الإماراتي ووهان ثري الصيني.
وتقام البطولة في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري وتقام بنظام خروج المغلوب.
التشكيل
في حراسة المرمى: محمد عواد
في الدفاع: محمد عبد الشافي- مصطفى الزناري- محمود حمدي الونش- حمزة المثلوثي
في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"
في الهجوم: مصطفى شلبي- سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا"
وصف المباراة
سجل محمود حمدي "الونش" الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء برأسية بعد ركلة حرة نفذها شيكابالا.
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عرضية من شيكابالا 🎯— FilGoal (@FilGoal) January 26, 2024
رأسية متقنة من محمود الونش ⚽
الهدف الأول لـ الزمالك في مرمى الرجاء المغربي pic.twitter.com/HM2zVJB4Mj
وبعد 5 دقائق سجل شيكابالا الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى.
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تمريرة عابرة للقارات يترجمها شيكابالا في شباك الرجاء ✅pic.twitter.com/F148KJ1rGv— FilGoal (@FilGoal) January 26, 2024
وحاول شيكابالا تسجيل الهدف الثالث لكن كرته جاءت خارج الملعب.
ومنع القائم هدف الرجاء الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما رد تسديدة نوفل الزرهوني.
وفي الشوط الثاني حاول لاعب الفريق المغربي العودة في اللقاء وتحصل المهاجم على ركلة جزاء بعد عرقلة من حمزة المثلوثي.
وأدرك يسري بوزوق هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 66.
⚽️ يسري بوزوق يحرز هدف الرجاء الرياضي الأول في مرمى الزمالك #الزمالك المصري 2 #الرجاء_الرياضي المغربي 1#كأس_دبي_للتحدي #دبي_الرياضية#مجلس_دبي_الرياضي #الملعب pic.twitter.com/ddouuhepaD— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 26, 2024
بعد دقائق قليلة طلب عواد التغيير بسبب الإصابة لكن عقب تلقيه العلاج استمر في أرض الملعب بحماية عرين الأبيض.
وفي الدقيقة 89 سجل نوفل الزرهوني التعادل للرجاء من علامة جزاء جديدة بعد خطأ من نبيل عماد.
⚽️ نوفل الزرهوني يحرز هدف الرجاء الرياضي الثاني وهدف التعادل في مرمى الزمالك #الزمالك المصري 2 #الرجاء_الرياضي المغربي 2#كأس_دبي_للتحدي #دبي_الرياضية#مجلس_دبي_الرياضي #الملعب pic.twitter.com/rgfejaEuN3— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 26, 2024
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح وسجل للزمالك المثلوثي وروقا وعمر جابر وناصر منسي، فيما أهدر إسماعيل المقدم أولى ركلات الرجاء وتصدى عمر جابر لركلة يسري بوزوق قائدا الزمالك للنهائي.
#الزمالك المصري يتأهل إلى نهائي #كأس_دبي_للتحدي بعد الفوز على #الرجاء_الرياضي المغربي بركلات الترجيح
#دبي_الرياضية#مجلس_دبي_الرياضي #الملعب #دبي_الرياضية pic.twitter.com/6fYRypWAQT— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 26, 2024
وينتظر الزمالك الفائز من لقاء أهلي جدة السعودي ووهان ثري تاون الصيني من أجل مواجهته في النهائي.
وإليكم مواعيد باقي المباريات المتبقية في البطولة
السبت 27 يناير.. أهلي جدة × ووهان ثري الصيني.. 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة.. ملعب استاد آل مكتوم في دبي.