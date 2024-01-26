كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي

تأهل الزمالك لنهائي بطولة كأس تحدي دبي بالفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتقدم الزمالك بثنائية وعاد بطل المغرب في اللقاء بفضل هدفين من ركلتي جزاء.

ويشارك في البطولة: الزمالك وأهلي جدة والوحدة الإماراتي ووهان ثري الصيني.

وتقام البطولة في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري وتقام بنظام خروج المغلوب.

التشكيل

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمد عبد الشافي- مصطفى الزناري- محمود حمدي الونش- حمزة المثلوثي

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: مصطفى شلبي- سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

وصف المباراة

سجل محمود حمدي "الونش" الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء برأسية بعد ركلة حرة نفذها شيكابالا.

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عرضية من شيكابالا 🎯

رأسية متقنة من محمود الونش ⚽



الهدف الأول لـ الزمالك في مرمى الرجاء المغربي pic.twitter.com/HM2zVJB4Mj — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2024

وبعد 5 دقائق سجل شيكابالا الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى.

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تمريرة عابرة للقارات يترجمها شيكابالا في شباك الرجاء ✅pic.twitter.com/F148KJ1rGv — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2024

وحاول شيكابالا تسجيل الهدف الثالث لكن كرته جاءت خارج الملعب.

ومنع القائم هدف الرجاء الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما رد تسديدة نوفل الزرهوني.

وفي الشوط الثاني حاول لاعب الفريق المغربي العودة في اللقاء وتحصل المهاجم على ركلة جزاء بعد عرقلة من حمزة المثلوثي.

وأدرك يسري بوزوق هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 66.

بعد دقائق قليلة طلب عواد التغيير بسبب الإصابة لكن عقب تلقيه العلاج استمر في أرض الملعب بحماية عرين الأبيض.

وفي الدقيقة 89 سجل نوفل الزرهوني التعادل للرجاء من علامة جزاء جديدة بعد خطأ من نبيل عماد.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح وسجل للزمالك المثلوثي وروقا وعمر جابر وناصر منسي، فيما أهدر إسماعيل المقدم أولى ركلات الرجاء وتصدى عمر جابر لركلة يسري بوزوق قائدا الزمالك للنهائي.

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء أهلي جدة السعودي ووهان ثري تاون الصيني من أجل مواجهته في النهائي.

وإليكم مواعيد باقي المباريات المتبقية في البطولة

السبت 27 يناير.. أهلي جدة × ووهان ثري الصيني.. 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة.. ملعب استاد آل مكتوم في دبي.