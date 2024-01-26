كأس الرابطة - المصري يضمن الصدارة والجونة يتأهل رغم الخسارة

الجمعة، 26 يناير 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

احتفال ميدو جابر بهدفه ضد البنك الأهلي

ضمن المصري صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في منافسات كأس الرابطة .

وفاز المصري على الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات بالبطولة.

وسجل محمد الشامي وميدو جابر هدفي المصري، فيما قلص محمد الصباحي النتيجة للجونة.

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المصري تأهل لربع نهائي كأس الرابطة وسيواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية التي تضم بيراميدز وطلائع الجيش وفاركو وزد.

كما ضمن الجونة تأهله لربع النهائي رغم خسارته بعدما تفوق على البنك الأهلي بفارق الأهداف، ليواجه متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد ختام دور المجموعات كالتالي:

المصري 7 نقاط

الجونة 4 نقاط

البنك الأهلي 4 نقاط

المقاولون العرب نقطة.

كأس الرابطة
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