الأهلي يتعادل مع حتا الإماراتي وديا

تعادل الأهلي مع حتا الإماراتي بنتيجة 1-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب حمدان بن راشد.

ويخوض الأهلي معسكرا خارجيا في الإمارات خلال الفترة من 20 يناير حتى 28 من الشهر ذاته.

سجل جمال معروف هدف حتا الأول، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق أنتوني موديست.

كما أهدر الفرنسي ركلة جزاء تحصل عليها وسام أبو علي.

وألغيت جميع مظاهر الاحتفال في المباراة الودية بين الفريقين بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وكان الأهلي خسر منذ أيام من الأخدود السعودي وديا بنتيجة 2-1.

ويغيب عن الأهلي الكثير من اللاعبين بسبب الانضمام لمنتخب مصر الأول في كأس أمم إفريقيا، وأيضا لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويفقد الأهلي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وكهربا وعمر كمال للانضمام للمنتخب الأول.

والثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج للانضمام لمنتخبات جنوب إفريقيا وتونس ومالي على الترتيب.

بالإضافة إلى حمزة علاء وكريم الدبيس للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي في دبي.

ولذلك قرر مارسيل كولر تصعيد 13 لاعبا من قطاع الناشئين والشباب للمشاركة في تدريبات الأهلي.