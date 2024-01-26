الأهلي يتعادل مع حتا الإماراتي وديا

الجمعة، 26 يناير 2024 - 18:13

كتب : FilGoal

الأهلي - حتا

تعادل الأهلي مع حتا الإماراتي بنتيجة 1-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب حمدان بن راشد.

ويخوض الأهلي معسكرا خارجيا في الإمارات خلال الفترة من 20 يناير حتى 28 من الشهر ذاته.

سجل جمال معروف هدف حتا الأول، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق أنتوني موديست.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 26 يناير والقنوات الناقلة – الأهلي والزمالك ومانشستر سيتي وتوتنام الأهلي يعلن نجاح عملية محمد الشناوي.. وموعد عودته مصدر من سيراميكا لـ في الجول يكشف تطورات إمكانية انتقال بسام إلى الأهلي نسبة إعادة بيع وبند يسمح له بالاحتراف الفوري.. من هو محمد هيثم مهاجم الأهلي الجديد

كما أهدر الفرنسي ركلة جزاء تحصل عليها وسام أبو علي.

وألغيت جميع مظاهر الاحتفال في المباراة الودية بين الفريقين بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وكان الأهلي خسر منذ أيام من الأخدود السعودي وديا بنتيجة 2-1.

ويغيب عن الأهلي الكثير من اللاعبين بسبب الانضمام لمنتخب مصر الأول في كأس أمم إفريقيا، وأيضا لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويفقد الأهلي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وكهربا وعمر كمال للانضمام للمنتخب الأول.

والثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج للانضمام لمنتخبات جنوب إفريقيا وتونس ومالي على الترتيب.

بالإضافة إلى حمزة علاء وكريم الدبيس للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي في دبي.

ولذلك قرر مارسيل كولر تصعيد 13 لاعبا من قطاع الناشئين والشباب للمشاركة في تدريبات الأهلي.

الأهلي مباراة ودية حتا
نرشح لكم
عواد: سنبني على مباراة الرجاء.. وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات عمر جابر: لسنا راضين عن مستوانا.. ونعد الجماهير بإسعادهم هذا الموسم معتمد جمال: الاستمرار كمدير فني؟ أنا زملكاوي مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (2)-(0) زد.. طلائع الجيش (1)-(0) فاركو.. جووول يسري وحيد كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي كأس الرابطة - المصري يضمن الصدارة والجونة يتأهل رغم الخسارة بعد تأخر ساعة.. منتخب مصر يصل سان بيدرو لملاقاة الكونغو الديمقراطية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كاف يقبل استئناف المغرب.. وإلغاء عقوبة الركراكي 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
عواد: سنبني على مباراة الرجاء.. وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات 57 دقيقة | الكرة المصرية
عمر جابر: لسنا راضين عن مستوانا.. ونعد الجماهير بإسعادهم هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
معتمد جمال: الاستمرار كمدير فني؟ أنا زملكاوي ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (2)-(0) زد.. طلائع الجيش (1)-(0) فاركو.. جووول يسري وحيد ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل ساعة | الكرة المصرية
كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - المصري يضمن الصدارة والجونة يتأهل رغم الخسارة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة