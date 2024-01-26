كأس ملك إسبانيا - مواجهات قوية في المربع الذهبي.. ودربي محتمل في النهائي
الجمعة، 26 يناير 2024 - 18:03
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-24 عن مواجهات قوية ودربي محتمل في النهائي.
وتأهلت فرق ريال سوسيداد وريال مايوركا وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد لنصف النهائي.
وجاءت نتائج القرعة
ريال مايوركا × ريال سوسيداد
أتليتكو مدريد × أتليتك بلباو
ويقام الذهاب يومي 6 و7 فبراير والإياب يومي 26 و29 من نفس الشهر.
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTOS SON LOS EMPAREJAMIENTOS DE SEMIFINALES!!
⚽️ @RCD_Mallorca 🆚 @RealSociedad
⚽️ @Atleti 🆚 @AthleticClub
ℹ️ Tienes toda la información ampliada en https://t.co/AbEL5z1MHV #LaCopaMola🏆 | #CopaDelRey pic.twitter.com/XsaLDiGbAY— RFEF (@rfef) January 26, 2024
وسيقام نهائي الكأس على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في السادس من أبريل المقبل.
ويعد ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة، لكنه ودع النسخة الحالية على يد أتليتكو مدريد في ثمن النهائي.
ويمتلك برشلونة الرقم القياسي كونه الأكثر تتويجا برصيد 31 لقبا.
وبالنسبة للأندية المشاركة يمتلك أتليتكو مدريد 10 ألقاب، وأتليتك بلباو 23 لقبا، وريال سوسيداد لقبين وريال مايوركا لقب وحيد.