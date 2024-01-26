كأس ملك إسبانيا - مواجهات قوية في المربع الذهبي.. ودربي محتمل في النهائي

الجمعة، 26 يناير 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-24 عن مواجهات قوية ودربي محتمل في النهائي.

وتأهلت فرق ريال سوسيداد وريال مايوركا وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد لنصف النهائي.

وجاءت نتائج القرعة

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ريال مايوركا × ريال سوسيداد

أتليتكو مدريد × أتليتك بلباو

ويقام الذهاب يومي 6 و7 فبراير والإياب يومي 26 و29 من نفس الشهر.

وسيقام نهائي الكأس على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في السادس من أبريل المقبل.

ويعد ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة، لكنه ودع النسخة الحالية على يد أتليتكو مدريد في ثمن النهائي.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي كونه الأكثر تتويجا برصيد 31 لقبا.

وبالنسبة للأندية المشاركة يمتلك أتليتكو مدريد 10 ألقاب، وأتليتك بلباو 23 لقبا، وريال سوسيداد لقبين وريال مايوركا لقب وحيد.

أتليتكو مدريد أتليتك بلباو كأس ملك إسبانيا
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