مؤتمر تين هاج: رحيل كلوب ليس جيدا للدوري الإنجليزي.. ولن نستطيع التعاقد مع مهاجم

أوضح إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن رحيل يورجن كلوب المدير الفني من ليفربول نهاية الموسم الجاري خسارة للدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه نيوبورت في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في دور الـ32 ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي عن رحيل كلوب "هذا ليس جيدا للدوري الإنجليزي، لقد صنع حقبة هناك وبنى وأعاد النادي إلى حيث ينتمي، لذا تهانينا على ذلك لقد عمل بشكل رائع في ليفربول".

وأضاف "أستطيع أن أفهم سبب رحيل كلوب، 9 أعوام هي فترة طويلة فكانت من البناء وتحقيق الأهداف ولكن الدوري الإنجليزي صعب، عندما تتواجد هنا لـ9 أعوام، إنها فترة طويلة وأستطيع أن أفهم أن طاقته نفذت".

وعن غياب أنتوني مارسيال لشهرين للإصابة قال: "لن نستطيع التعاقد مع أحد بسبب قانون اللعب المالي النظيف، لكن بالتأكيد لدينا نقص في مركز المهاجم، لكن ماركوس راشفورد يستطيع تعويضه".

وواصل: "الشركة المالكة الجديدة تعطي الروح في النادي، الجميع يلاحظ أن النادي يمر بفترة تغييرات، بدأنا هذا منذ عام ونصف".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نتفهم أنه يتعين علينا التغيير، لقد بدأنا هذه العملية الموسم الماضي مع اللاعبين وأيضا مع العديد من الأقسام في النادي، سعيد جدا برفع المعايير والتعاون بشكل أكبر مع إينيوس وسيكون لديه تأثير كبير".