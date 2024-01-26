بعد تأخر ساعة.. منتخب مصر يصل سان بيدرو لملاقاة الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 26 يناير 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر قبل مواجهة غانا بكأس الأمم

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سان بيدرو مساء اليوم الجمعة قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان لملاقاة الكونغو الديمقراطية.

وتأخرت رحلة منتخب مصر في الإقلاع من مطار أبيدجان لساعة حسبما أوضح اتحاد الكرة دون أن يكشف عن السبب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانه اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وحل منتخب مصر ثانيا في المجموعة الثانية، وهو الترتيب ذاته لمنتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة.

وكان اتحاد الكرة ذبح عجلا في كوت ديفوار ووزع اللحوم على الفقراء قبل لقاء الكونغو الديمقراطية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه اتخذ تلك الخطوة بنية تصحيح مسار منتخب مصر وكسر حالة التعادلات وتحصين لاعبي الفراعنة من الإصابات بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابات مؤخرا.

وكان محمد صلاح أصيب بشد في العضلة الخلفية ما جعله يعود إلى ليفربول ليستكمل رحلة علاجه على أمل تأهل الفراعنة للنهائي والعودة إلى كوت ديفوار مجددا.

كما أصيب محمد الشناوي بكسر مضاعف وخلع في الكتف ما اضطره للخضوع لعملية في ألمانيا.

وأصيب إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال المران.

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