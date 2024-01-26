مؤتمر تشافي: سيأتي يوما وأرحل.. وفي برشلونة لا نقدر الأشخاص إلا عندما يغادرون

صب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة جم غضبه بسبب طرح رحيله عن تدريب الفريق المستمر.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "قضيت عامين ونصف هنا وأعتقد أن المتبقي لي أقل، بيب جوارديولا قضى 4 أعوام وكان يفوز، ولويس إنريكي بقى هنا 3 أعوام فائزا، يوما ما سأرحل لا تقلقوا".

وأضاف "في برشلونة لا نقدر الأشخاص إلا عندما يغادرون، وهذا هو أكبر ظلم، الآن نبدأ في تقدير عمل سيرجيو بوسكيتس ونشعر بالحنين له بعد توجيه انتقادات حادة له طوال 4 أعوام".

وتابع "ونفس الأمر مع إرنستو فالفيردي ورونالد كومان، وكذلك لدينا حنين لجوردي ألبا، ولذلك هذا الأمر يستحق أن نفكر فيه، وأتمنى أن تشتاقوا إلي أيضا".

وأردف "أنا أقدر كل يوم أنني في أفضل ناد في العالم، وأعرف أن هناك العديد من المتطلبات والطموحات لكن لدي تقدير كبير لما أملكه، أعتقد أن ذلك هو الخطأ التاريخي لبرشلونة أننا نقدر الأشياء فيما بعد وليس الآن".

وواصل "الآن ندرك أن عمل فالفيردي عظيم مثل كومان وجوارديولا وإنريكي يجب أن نقدر كل شيء كما هي".

وأكمل "الإدارة تمنحني الثقة الكاملة وتقول لي بإنني سأستمر، وأخطط للموسم المقبل رفقة ديكو".

وشدد "جواو كانسيلو سيعود ضد فياريال وهو شخص محترف ولديه إرادة كبيرة للعب".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن لا نعاني من ضعف في المستوى البدني، نلعب ببدري وإلكاي جوندوجان وفرينكي دي يونج في وسط الملعب، بوسكيتس كان يسترجع 20-30 كرة ونفس الأمر مع جافي، لا نملك هذا النوع من اللاعبين الآن".

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، ويأتي فياريال في المركز الـ15 بـ20 نقطة.