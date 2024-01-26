رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: هذه نسبتنا من انتقال زلاكة إلى بيراميدز.. وإنبي أخلف وعده

الجمعة، 26 يناير 2024 - 15:13

كتب : عمرو نبيل

محمود عبد الحفيظ زلاكة

كشف إيهاب فايز رئيس نادي بترول أسيوط عن حصول ناديه على نسبة 20% من إعادة بيع محمود عبد الحفيظ "زلاكة" من سيراميكا كليوباترا إلى بيراميدز.

وقال رئيس بترول أسيوط لـFilGoal.com: "زلاكة انتقل إلى سيراميكا مقابل مليوني جنيه والآن سنحصل على 20% من نسبة إعادة بيعه لبيراميدز".

وواصل "هناك احترام مع مسؤولية سيراميكا وتم وعدنا بالحصول على نسبتنا".

أخبار متعلقة:
علي معلول ينفي الاعتزال الدولي: مع كل بطولة يحدث نفس الأمر رحيل جميع رجال كلوب.. ليفربول يعلن مغادرة مديره الرياضي لتحصين لاعبي مصر من الإصابات.. اتحاد الكرة يذبح عجلا قبل لقاء الكونغو الديمقراطية

وكشف "لكننا حتى الآن ننتظر الحصول على نسبتنا من إعادة بيع مصطفى شلبي من إنبي إلى الزمالك وهي 15%".

وأتم "إنبي أخلف وعده معنا بسداد مستحقاتنا ولم نحصل عليها حتى الآن".

وانضم زلاكة إلى بيراميدز بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف الموسم، بعد حصول سيراميكا كليوباترا على 15 مليون جنيه لإتمام التعاقد، حسبما علم FilGoal.com.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بدأ مشواره في بترول أسيوط ثم سيراميكا كليوباترا وانضم لصفوف بيراميدز الشهر الجاري.

فيما انضم مصطفى شلبي إلى الزمالك في عام 2022.

إنبي بترول أسيوط بيراميدز مصطفى شلبي زلاكة
نرشح لكم
وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي أحمد سليمان: الزمالك أتم اتفاقه على تجديد تعاقد عواد ومحمد صبحي علاء ميهوب: ناصر ماهر يريد الانتقال إلى الزمالك حسام حسن يتولى تدريب فيوتشر خبر في الجول - المصري يطلب ضم بيومي من الإسماعيلي الثالث والرابع.. سيراميكا كليوباترا يضم علاء شعبان وإبراهيم محمد كما انفرد في الجول.. بيراميدز يواصل التدعيمات ويضم زلاكة من سيراميكا وقيمة الصفقة مصدر من سيراميكا لـ في الجول يكشف تطورات إمكانية انتقال بسام إلى الأهلي
أخر الأخبار
كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ألونسو يعلق على ترشيحه لتدريب ليفربول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: سيأتي يوما وأرحل.. وفي برشلونة لا نقدر الأشخاص إلا عندما يغادرون 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: هذه نسبتنا من انتقال زلاكة إلى بيراميدز.. وإنبي أخلف وعده 39 دقيقة | الدوري المصري
علي معلول ينفي الاعتزال الدولي: مع كل بطولة يحدث نفس الأمر 58 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل الزمالك – مصطفى شلبي وأكينيولا وشيكابالا يقودون الهجوم ضد الرجاء ساعة | الكرة المصرية
رحيل جميع رجال كلوب.. ليفربول يعلن مغادرة مديره الرياضي ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش – نور الشربيني وعلي فرج يتوجان ببطولة الأبطال ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة