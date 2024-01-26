رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: هذه نسبتنا من انتقال زلاكة إلى بيراميدز.. وإنبي أخلف وعده

كشف إيهاب فايز رئيس نادي بترول أسيوط عن حصول ناديه على نسبة 20% من إعادة بيع محمود عبد الحفيظ "زلاكة" من سيراميكا كليوباترا إلى بيراميدز.

وقال رئيس بترول أسيوط لـFilGoal.com: "زلاكة انتقل إلى سيراميكا مقابل مليوني جنيه والآن سنحصل على 20% من نسبة إعادة بيعه لبيراميدز".

وواصل "هناك احترام مع مسؤولية سيراميكا وتم وعدنا بالحصول على نسبتنا".

وكشف "لكننا حتى الآن ننتظر الحصول على نسبتنا من إعادة بيع مصطفى شلبي من إنبي إلى الزمالك وهي 15%".

وأتم "إنبي أخلف وعده معنا بسداد مستحقاتنا ولم نحصل عليها حتى الآن".

وانضم زلاكة إلى بيراميدز بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف الموسم، بعد حصول سيراميكا كليوباترا على 15 مليون جنيه لإتمام التعاقد، حسبما علم FilGoal.com.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بدأ مشواره في بترول أسيوط ثم سيراميكا كليوباترا وانضم لصفوف بيراميدز الشهر الجاري.

فيما انضم مصطفى شلبي إلى الزمالك في عام 2022.