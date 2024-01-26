علي معلول ينفي الاعتزال الدولي: مع كل بطولة يحدث نفس الأمر

نفى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب تونس ما تردد عن اعتزاله اللعب الدولي.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

وكانت قناة "الحوار" التونسية ذكرت قبل يوم أن معلول قرر الاعتزال عقب توديع منتخب بلاده لكأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات.

وتحدث معلول للقناة ذاتها اليوم الجمعة قائلا: "خيبة أمل كبيرة إقصاء تونس من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2023 لم نكن موفقين في شيء، يجب أن نعرف الأسباب التي أدت لظهورنا بتلك الطريقة لعدم تكرار الأمر".

وعن الخسارة ضد ناميبيا في الجولة الأولى رغم أن الترشيحات كانت تصب في مصلحة نسور قرطاج قال: "في إفريقيا لا توجد مباراة تقول عنها سأخوضها وأفوز وأحصد النقاط، يجب أن نصلح من أنفسنا".

وعن نبأ الاعتزال الدولي رد ضاحكا "أمسكت بهاتفي فوجئت بتلك الأخبار".

وأتم معلول حديثه "مع كل بطولة نفس الحكاية يحدث أي شيء ويصبح علي معلول أول شخص يتم التحدث عنه، لو هناك أي شيء سأصرح به".

حصريا علي معلول يكشف حقيقة إعتزاله دوليا : مازلت كي حليت تليفوني قريت الخبر .. كل "كان" لازم يجبدوني وكان فما حاجة أنا توة نعلنها#HiwarElCAN #AliMaaloul #Ahly #معلول #الأهلي pic.twitter.com/vb5dG6hf5U — Elhiwar Ettounsi (@elhiwartv) January 26, 2024

وشارك معلول في مباراة واحدة كأساسي ضد ناميبيا والتي خسرها المنتخب التونسي بهدف دون رد.

وإجمالا خاض معلول 89 مباراة دولية وسجل 3 أهداف وصنع 11.

وشارك معلول في أمم إفريقيا 2015 و2017 و2021 و2023 مع نسور قرطاج، وتواجد في كأس العالم 2018 و2022، وأيضا كأس العرب 2021.

ظهير أيسر الأهلي البالغ 34 عاما ينتهي تعاقده مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري.