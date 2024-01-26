تشكيل الزمالك – مصطفى شلبي وأكينيولا وشيكابالا يقودون الهجوم ضد الرجاء
الجمعة، 26 يناير 2024 - 14:44
كتب : FilGoal
أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة الرجاء المغربي مساء اليوم الجمعة في كأس تحدي دبي.
يأتي ذلك استغلالا لفترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.
وكان الزمالك حل رابعا في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية التي شارك بها قبل عدة أيام.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد
في الدفاع: محمد عبد الشافي- مصطفى الزناري- محمود حمدي الونش- حمزة المثلوثي
في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"
في الهجوم: مصطفى شلبي- سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا"
نرشح لكم
رئيس بترول أسيوط لـ في الجول: هذه نسبتنا من انتقال زلاكة إلى بيراميدز.. وإنبي أخلف وعده لتحصين لاعبي مصر من الإصابات.. اتحاد الكرة يذبح عجلا قبل لقاء الكونغو الديمقراطية التجربة الـ7.. أبها يعلن تعيين موسيماني مدربا للفريق وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي أشرف صبحي: اتحاد الكرة أخطأ في أزمة صلاح.. ليفربول تسبب في إحراجهم أحمد سليمان: الزمالك أتم اتفاقه على تجديد تعاقد عواد ومحمد صبحي علاء ميهوب: ناصر ماهر يريد الانتقال إلى الزمالك حسام حسن يتولى تدريب فيوتشر