تشكيل الزمالك – مصطفى شلبي وأكينيولا وشيكابالا يقودون الهجوم ضد الرجاء

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة الرجاء المغربي مساء اليوم الجمعة في كأس تحدي دبي.

يأتي ذلك استغلالا لفترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الزمالك حل رابعا في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية التي شارك بها قبل عدة أيام.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمد عبد الشافي- مصطفى الزناري- محمود حمدي الونش- حمزة المثلوثي

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: مصطفى شلبي- سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا"