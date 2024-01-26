رحيل جميع رجال كلوب.. ليفربول يعلن مغادرة مديره الرياضي

الجمعة، 26 يناير 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أعلن نادي ليفربول مغادرة يورج شمادتكة المدير الرياضي في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية في حين سيرحل يورجن كلوب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الحالي.

وودع كلوب النادي والجماهير وأعلن رحيله عقب نهاية الموسم الجاري من تدريب الريدز بعد نفاذ طاقته حسب قوله.

وجاء بيان ليفربول لرحيل شمادتكة كالتالي: "لقد قدم مساهمة قيمة، سواء من حيث الدعم الذي قدمه لكلوب والمساعدة والتوجيه المقدم منه لقسم عمليات كرة القدم المتميز لدينا".

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وأضاف "فضلا عن المغادرة مع تقديرنا لجهوده، نود أيضا أن ننتهز هذه الفرصة لنقدم ليورج وعائلته أطيب تمنياتنا في المستقبل".

وعلق شمادتكة للموقع الرسمي إذ قال: "ليفربول نادي مميز جدا، لذا فإن الحصول على فرصة العمل هنا كان شرفا كبيرا بالنسبة لي، على الرغم من أنني كنت أعرف منذ البداية أن ذلك سيكون لفترة قصيرة فقط".

ووقع شمادتكة على عقد من يونيو 2023 حتى فبراير 2024.

واختتم "أود أن أشكر الجميع من ملاك النادي والمدير الفني والموظفين واللاعبين والمشجعين على الدعم الذي قدموه لي، وأقدم أطيب تمنياتي لبقية هذا الموسم".

وسيغادر الجهاز الفني بالكامل من ليفربول وليس كلوب وحده، وبالتالي سيغادر جميع رجال المدير الفني الألماني.

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب يورج شمادتكة
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