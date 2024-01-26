اسكواش – نور الشربيني وعلي فرج يتوجان ببطولة الأبطال
الجمعة، 26 يناير 2024 - 14:25
كتب : FilGoal
توج علي فرج ونور الشربيني بلقبي بطولة الأبطال الدولية للاسكواش في فئة الرجال والسيدات.
وتعد بطولة الأبطال هي أول مسابقات الموسم الجديد من منافسات الاسكواش.
وفاز علي فرج في النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-2.
وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 11-6 و11-4 و11-5 لصالح علي فرج.
فيما خسر شوطين بنتيجة 11-7 و11-9.
أما نور الشربيني ففازت في النهائي على مواطنتها المصرية نوران جوهر بنتيجة 3-2.
وتأخرت نور في النتيجة بعد الهزيمة في أول شوطين بنتيجة 11-9 و11-4.
وبعدها عادت لتفوز بثلاثة أشواط متتالية بالنتيجة ذاتها بواقع 11-5.
وأقيمت البطولة في الفترة ما بين 17 إلى 25 يناير الجاري في نيويورك في أمريكا.
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