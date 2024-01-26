لتحصين لاعبي مصر من الإصابات.. اتحاد الكرة يذبح عجلا قبل لقاء الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 26 يناير 2024 - 14:07

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق في كأس الأمم

ذبح مسؤولو اتحاد الكرة عجلا في كوت ديفوار ووزع اللحوم على الفقراء قبل لقاء الكونغو الديمقراطية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه اتخذ تلك الخطوة بنية تصحيح مسار منتخب مصر وكسر حالة التعادلات وتحصين لاعبي الفراعنة من الإصابات بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابات مؤخرا.

وكان محمد صلاح أصيب بشد في العضلة الخلفية ما جعله يعود إلى ليفربول ليستكمل رحلة علاجه على أمل تأهل الفراعنة للنهائي والعودة إلى كوت ديفوار مجددا.

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كما أصيب محمد الشناوي بكسر مضاعف وخلع في الكتف ما اضطره للخضوع لعملية في ألمانيا.

وأصيب إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال المران.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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