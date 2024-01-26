التجربة الـ7.. أبها يعلن تعيين موسيماني مدربا للفريق

الجمعة، 26 يناير 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

أعلن نادي أبها السعودي تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويمتد عقد المدير الفني لفريق الأهلي السابق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتولى موسيماني تدريب الفريق خلفا للمقال يوسف المناعي المدرب السابق.

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وتنتظر مهمة صعبة لموسيماني أبها السعودي الذي يحتل المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وسيحاول موسيماني إنقاذ أبها من الهبوط للدرجة الثانية السعودي إذ يبتعد عن المركز الـ15 الذي يعتبر أول الناجين بـ5 نقاط وهو فريق الرياض.

ودرب المدير الفني الجنوب إفريقي في السعودية من قبل لكن في دوري الدرجة الثانية عندما قاد أهلي جدة للتتويج بالدوري والصعود لدوري الدرجة الأولى في موسم 2022-2023.

وتوج موسيماني رفقة الأهلي ببطولة الدوري المصري ومرتين متتاليتين بدوري أبطال إفريقيا ، وكذلك مرتين بالسوبر الإفريقي.

وخاض موسيماني تجربة قصيرة مع الوحدة الإماراتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وقاد بيتسو فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

وترك الفريق وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.

وتعتبر هذه هي التجربة الساعبة في مسيرة موسيماني كمدير فني للفرق الأولى إذ درب سوبر سبورت يونايتد ومنتخب جنوب إفريقيا وصنداونز والأهلي وأهلي جدة والوحدة وحاليا أبها.

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