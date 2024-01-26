أحمد سليمان: الزمالك أتم اتفاقه على تجديد تعاقد عواد ومحمد صبحي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن توصل ناديه لاتفاق مع حارسيه محمد عواد ومحمد صبحي على تجديد تعاقدهما.

وتحدث أحمد سليمان لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "محمد صبحي ومحمد عواد أتما الاتفاق مع الزمالك على تجديد تعاقدهما لكن لم نوقع أي شيء حتى الآن".

وينتهي تعاقد عواد وصبحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وانضم عواد إلى الزمالك قادما من صفوف الإسماعيلي في عام 2019.

أما صبحي فانتقال إلى الزمالك قادما من بتروجت في العام ذاته.

وخاض عواد مع الزمالك 84 مباراة حافظ على نظافة شباكه فيهم 42 مرة واستقبل 67 هدفا.

أما صبحي فخاض 30 مباراة وحافظ على نظافة شباكه فيهم 8 مرات واستقبل 39 هدفا.