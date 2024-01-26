علاء ميهوب: ناصر ماهر يريد الانتقال إلى الزمالك

الجمعة، 26 يناير 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر - ناصر ماهر - دونجا

كشف علاء ميهوب المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر عن رغبة ناصر ماهر لاعب الفريق في الرحيل والانتقال إلى الزمالك.

وتحدث علاء ميهوب لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "ناصر ماهر يريد الرحل وخوض تجربة أخرى ويريد اللعب في الزمالك".

واستدرك "لكن يجب أن تسير الأمور بشكل صحيح وهذا النظام الذي يريد به وليد دعبس رئيس النادي وهو الأمر ذاته الذي حدث مع انتقال عمر كمال للأهلي".

وكان الأهلي أعلن ضم عمر كمال قادما من صفوف فيوتشر قبل عدة أيام رسميا.

وانضم ناصر ماهر صاحب الـ26 عاما إلى فيوتشر في عام 2021 قادما من صفوف الأهلي.

وخاض ناصر ماهر مع فيوتشر 58 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع مثلهم.

وكان علاء ميهوب أعلن في وقت سابق تعاقد ناديه مع حسام حسن لتدريب الفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

كما شهد ذلك إعلانه عن تركه لمنصب مدير الكرة لإبراهيم حسن مع انتقاله هو لتولي منصب المدير الرياضي.

ناصر ماهر الزمالك فيوتشر
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