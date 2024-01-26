تجربة شابة مرة أخرى؟ تقرير: لابورتا يضع زميل تشافي السابق كبديل لتدريب الفريق

الجمعة، 26 يناير 2024 - 11:53

كتب : FilGoal

تشافي

يتأزم وضع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في ظل النتائج السيئة المتواصلة بعد الهزيمة من ريال مدريد 4-1 في السوبر الإسباني وكذلك 4-2 من أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا والخروج منه.

وكشف راديو "كادينا سير" الإسباني إن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قد وضع تياجو موتا المدير الفني لفريق بولونيا الإيطالي كبديل محتمل لتشافي.

وتزامل الثنائي تشافي وموتا في برشلونة من عام 1999 حتى 2007.

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وأوضح الراديو إن لابورتا يريد الحفاظ على استقرار الفريق على الأقل حتى نهاية الموسم، فيهدف إلى تعيين موتا في الصيف المقبل.

واعترف تشافي عقب مباراة بلباو أن في حالة عدم تواجد الفريق في مستوى تنافسي فسيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد موتا البالغ من العمر 41 عاما عقده رفقة ناديه الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

بينما ينتهي عقد تشافي البالغ من العمر 44 عاما مع بلوجرانا في نهاية الموسم المقبل.

ويقدم موتا موسما رائعا مع بولونيا إذ يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة من 20 مباراة إذ إن روما الذي يتواجد في المرتبة الـ7 لديه نفس النقاط لكن من 21 مباراة.

ويعتبر بولونيا ثاني أقل فريق في الدوري تعرض للخسارة بـ4 مرات، فقط بعد إنتر ويوفنتوس المتساويان في هزيمة واحدة، ويتساوى بولونيا مع ميلان.

وظل بولونيا 11 مباراة متتالية دون هزيمة في فترة خلال الموسم الجاري.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

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