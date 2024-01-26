حسام حسن يتولى تدريب فيوتشر

الجمعة، 26 يناير 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري

أعلن علاء ميهوب مدير الكرة في نادي مودرن فيوتشر تعاقد ناديه مع حسام حسن لتدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وقال علاء ميهوب لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة: "الأجواء في فيوتشر تساعد أي شخص على النجاح خاصة مع أشخاص يريدون النجاح وهذا معروف عن حسام وإبراهيم".

وأردف "أعتقد أن النجاح سيحدث".

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وعن انتقاله من منصب مدير الكرة إلى مدير رياضي قال: "سأجتمع مع حسام وإبراهيم وهيثم عرابي لتحديد اختصاصات كل منا".

وأكمل "سأكون همزة الوصل بين الجهاز الفني والإدارة، نريد تفريغ حسام حسن للملعب فقط وإبراهيم للجزء الإداري".

وأتم "علاقتي مع التوأم جيدة وحسام وإبراهيم بمثابة أشقائي".

ومنذ رحيله عن تدريب المصري في شهر مايو الماضي لم يخض حسام حسن أي تجربة تدريبية.

وخلال مسيرته أشرف حسام حسن على تدريب كل من المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ومنتخب الأردن والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة.

حسام حسن مودرن فيوتشر الدوري المصري
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