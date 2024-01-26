هرب من جحيم دكة جوارديولا.. وست هام يتعاقد مع كالفن فيليبس

أعلن نادي وست هام الإنجليزي التعاقد مع كالفن فيليبس من فريق مناشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر.

West Ham United is delighted to confirm the signing of Kalvin Phillips on loan until the end of the 2023/24 season 🖊️ — West Ham United (@WestHam) January 26, 2024

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إن التعاقد جاء بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر الباقية من الموسم مع خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن أحقية الشراء في عقد لاعب الوسط الإنجليزي يبلغ 40 مليون جنيه استرليني.

وكان اللاعب الذي يبلغ من العمر 28 عاما يعاني من قلة المشاركات في التشكيل الأساسي لبيب جوارديولا المدير الفني لسيتي بسبب الإصابات.

وأشار المدير الفني الإسباني من قبل إلى عدم جاهزية فيليبس البدنية بسبب الوزن الزائد، الأمر الذي لا يتهاون فيه جوارديولا أبدا، كذلك كما فعل مع كون أجويرو من قبل عندما استبعده بسبب الوزن الزائد.

وتعرض لاعب ليدز يونايتد السابق لإصابة واحدة خلال موسم ونصف رفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي وكانت في الكتف وتسببت في غيابه 74 يوما بواقع 18 مباراة.

وعلق فيليبس على الانتقال إلى فريق المطارق قائلا: "متأكد من أننا قادرون على منح مشجعي وست هام الكثير من الإثارة".

Forging a Lion's legacy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/gsx03oRPgj — West Ham United (@WestHam) January 26, 2024

وتعاقد سيتي مع فيليبس في صيف 2022 مقابل 49 مليون يورو من ليدز يونايتد ولعب إجمالا 31 مباراة مسجلا هدفا واحدا دون صناعة أي هدف.