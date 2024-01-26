كرة يد - موعد مباراة مصر ضد الجزائر في نهائي إفريقيا من أجل الأولمبياد.. القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر ضد الجزائر في نهائي كأس إفريقيا 2024 لكرة اليد، القنوات الناقلة.

يواجه منتخب مصر منافسه الجزائر في نهائي كأس إفريقيا 2024 لكرة اليد والتي تقام في القاهرة.

وفاز منتخب مصر على تونس في نصف النهائي بنتيجة 30-25.

أما منتخب الجزائر ففاز على كاب فيردي بنتيجة 32-26.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة القارية، وهو ثاني الأكثر تتويجا بها بعد تونس برصيد 8 ألقاب.













































أما منتخب الجزائر فهو ثالث أكثر المتوجين باللقب بواقع سبع مرات.

وتوج منتخب مصر باللقب ثلاث مرات في آخر أربع نسخ.

أما منتخب الجزائر ففاز باللقب للمرة الأخيرة في سنة 2014.

وضمن كل من منتخب مصر والجزائر اللعب في كأس العالم 2025 الذي سيقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 الفائز باللقب الإفريقي فقط.

أما صاحب المركز الثاني فسيخوض الملحق العالمي.

وتقام المباراة غدا السبت في استاد القاهرة في السادسة مساء.

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" المباراة.