توقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا 2023.. ومشوار مصر
الجمعة، 26 يناير 2024 - 11:05
كتب : FilGoal
ينطلق غدا السبت دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تحديد كافة المتأهلين له.
وتأهل إلى دور الـ16 كل من كوت ديفوار ونيجيريا ومصر وكاب فيردي ومالي وبوركينا فاسو والسنغال وغينيا الاستوائية وغينيا وأنجولا وناميبيا وموريتانيا والمغرب وجنوب إفريقيا.
فمن سيتوج بالنسخة رقم 34 من أعرق البطولات الإفريقية؟
توقع الآن طريق البطولة ومشوار منتخب مصر خلالها.
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