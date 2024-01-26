مواعيد مباريات الجمعة 26 يناير والقنوات الناقلة – الأهلي والزمالك ومانشستر سيتي وتوتنام

الجمعة، 26 يناير 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بالهدف مع الأهلي أمام الزمالك

يلعب الأهلي اليوم الجمعة 26 يناير مباراته الودية الثانية له في معسكر الإمارات استعدادا للموسم.

وعلى الجانب الآخر يخوض الزمالك المباراة الأولى له في بطولة كأس التحدي دبي 2024 الودية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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الأهلي × حتا الإماراتي.. تقام الساعة الثالثة عصرا على قناة الأهلي.

الزمالك × الرجاء البيضاوي المغربي.. تقام الساعة الرابعة عصرا على قناة دبي HD1.

توتنام × مانشستر سيتي.. دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × أستون فيلا.. دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

المصري × الجونة.. الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الرابطة المصري الساعة الرابعة عصرا.

لمعرفة جميع المباريات اليوم من هنا

الأهلي الزمالك مانشستر سيتي توتنام كأس الاتحاد الإنجليزي
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