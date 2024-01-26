اكتمل المربع الذهبي.. أتلتيكو مدريد ينتزع التأهل بعد جدل الدقيقة الأخيرة وغضب إشبيلية

تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على إشبيلية بهدف دون رد في ختام منافسات ربع النهائي.

وأهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء في الدقيقة 26، حيث سددها فوق العارضة.

وحل إيفان راكيتيتش بدلا من أوليفر توريس في صفوف إشبيلية في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 56 أتى ماركوس يورينتي وبابلو باريوس بدلا من ناهويل مولينا وساؤول نيجويز بصفوف الأتلتي.

ثم أتى أنخيل كوريا وممفيس ديباي بدلا من جريزمان وألفارو موراتا في الدقيقة 66.

وسجل ممفيس ديباي في الدقيقة 68 ولكن لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 70 حل خوانلو سانشيز وإريك لاميلا بدلا من خيسوس نافاس وإيزاك روميرو بصفوف الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة 79 أتى الهدف أخيرا بهدف ممفيس ديباي بعد تمريرة من أنخيل كوريا.

واختتم إشبيلية تبديلاته بنزول ماركوس أكونيا ورافا مير بدلا من أدريا بيدروسا وجبريل سو في الدقيقة 83.

وأخيرا في الدقيقة 96 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إشبيلية بعد تدخل من بابلو باريوس، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الركلة.

وبذلك يتأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي كأس الملك، رفقة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد ومايوركا.