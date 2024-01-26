خبر في الجول - المصري يطلب ضم بيومي من الإسماعيلي
الجمعة، 26 يناير 2024 - 00:35
كتب : عمرو نبيل
يتفاوض المصري مع نظيره الإسماعيلي من أجل ضم محمد بيومي.
محمد بيومي محمد
النادي : الإسماعيلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري مستعد لإجراء صفقة تبادلية.
وعرض المصري إمكانية انتقال محمد دبش للدراويش بالإضافة لمقابل مادي لإتمام التعاقد.
بيومي البالغ 33 عاما يشغل مركز الوسط وشارك الموسم الجاري في 4 مباريات فقط بقميص الدراويش.
وشارك إجمالا بقميص الفريق في 60 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.
من هو محمد بيومي؟
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