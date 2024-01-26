خبر في الجول - المصري يطلب ضم بيومي من الإسماعيلي

الجمعة، 26 يناير 2024 - 00:35

كتب : عمرو نبيل

طاهر محمد طاهر - الأهلي - محمد بيومي - الإسماعيلي

يتفاوض المصري مع نظيره الإسماعيلي من أجل ضم محمد بيومي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري مستعد لإجراء صفقة تبادلية.

وعرض المصري إمكانية انتقال محمد دبش للدراويش بالإضافة لمقابل مادي لإتمام التعاقد.

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بيومي البالغ 33 عاما يشغل مركز الوسط وشارك الموسم الجاري في 4 مباريات فقط بقميص الدراويش.

وشارك إجمالا بقميص الفريق في 60 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

من هو محمد بيومي؟

"مشاركة محمد بيومي من أهم المكاسب التي حققها الإسماعيلي، سيكون له مستقبل مع الفريق الأول". كان ذلك قبل 4 سنوات.

وصدق صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي آنذاك، حين أتاح الفرصة للاعب القادم من الناشئين في مايو 2019 بعمر 19 عاما، للمرة الأولى أمام الإنتاج الحربي في مباراة انتهت بالتعادل.

بيومي لم يكن واحدا من الناشئين الذين يحصلون على فرصة أو اثنتين ثم يعودون لفرق الشباب، قبل أن يضطروا للبحث عن الفرصة الحقيقية في فريق آخر، بل ثبت أقدامه في الفريق الأول منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

بدأها بـ 3 مباريات في أواخر 2018-2019، أصبحت 18 مباراة في الموسم التالي مباشرة 2019-2020، واستمر في فرض نفسه بفضل قدرته على للعب في وسط الملعب وفي مركز الظهير أيضا.

بيومي كان الطرف الثاني في المشادة الغريبة التي جمعت بينه وبين زميله عصام صبحي، في مباراة الداخلية بالجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، والتي حسم بها الإسماعيلي بقاءه في الدوري الممتاز عقب الفوز بهدف دون رد.

الإسماعيلي المصري محمد بيومي
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