أمم إفريقيا - فشل محاولات كوت ديفوار في الاستعانة بـ رينار قبل لقاء السنغال

الجمعة، 26 يناير 2024 - 00:02

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - المغرب - ناميبيا

رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلب نظيره الإيفواري بالحصول على خدمات هيرفي رينار من أجل تدريب الأفيال في أمم إفريقيا 2023 الحالية.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الاتحاد الفرنسي رفض أن يخلف رينار مواطنه جان لويس جاسكيه.

من جانبه صرّح هيرفي رينار عبر قناة "كانال بلوس" الفرنسية: "تدريب كوت ديفوار في أمم إفريقيا؟ المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية، لأنه لا ينبغي حدوث ذلك. كنت سأفضل فعلها لكن القدر اختار غير ذلك".

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وأقال الاتحاد الإيفواري المدير الفني الفرنسي جان لويس جاسكيه من منصبه بعد الخسارة من غينيا الاستوائية برباعية دون مقابل.

وتأهل الأفيال لدور الـ16 من أمم إفريقيا كأفضل مركز ثالث رغم حصد 3 نقاط في المجموعات.

وبحسب تقرير سابق صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الاتحاد الإيفواري رغّب في الاعتماد على رينار بشكل مؤقت خلال البطولة.

وأشار التقرير إلى أن رينار يرتبط بعقد مع منتخب فرنسا للسيدات حتى أغسطس 2024 ينتهي عقب أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وانتظر الاتحاد الإيفواري موافقة نظيره الفرنسي ليقود رينار الأفيال ضد السنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الإيفواري أقال جاسكيه وعيّن إيميرس فاي المدرب المساعد بشكل مؤقت.

رينار سبق له تحقيق لقب أمم إفريقيا 2012 مع زامبيا ثم 2015 مع كوت ديفوار، كما درب المغرب في الفترة من 2016 وحتى 2019.

يذكر أيضا أن رينار مرشح لتدريب الجزائر أيضا خلفا لجمال بلماضي الذي تقدم باستقالته.

وسبق أن صرّح رينار في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي:"تدريب الجزائر؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي. ارتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى أغسطس المقبل"

وبحسب موقع "foot01" الفرنسي، فإن رينار يتصدر القائمة المختصرة لاختيار مدرب منتخب الجزائر الجديد خلفا لجمال بلماضي.

وأوضح التقرير ذاته أن المدرب الفرنسي حصل على إجماع الأصوات داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الجزائري لا يمانع الانتظار حتى نهاية عقد رينار مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي ينتهي عقب أولمبياد باريس 2024.

الأمم الإفريقية كوت ديفوار هيرفي رينار
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